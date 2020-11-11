В Подмосковье открыли автомобильное движение по ЦКАД-3

пос. СОФРИНО (Московская область), 11 ноября. /ТАСС/. Автомобильное движение запущено по ЦКАД-3 - самому длинном участку Центральной кольцевой автодороги, передает корреспондент ТАСС с места события.

ЦКАД-3 проходит по территории севера и северо-востока Московской области и соединяет автомобильные дороги М-11 "Нева" и М-7 "Волга".

Максимальная разрешенная скорость движения по новой трассе - 110 км/ч. Ее длина составляет 105,87 км (включая 17 мостов, 5 экодуков и 47 путепроводов). Строительство участка велось с 2016 года, генподрядчиком работ выступал "ДСК Автобан". Стоимость проекта составила 100,8 млрд рублей.

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

"Сегодняшний участок, который мы открываем, для нас является особым, потому что с открытием этого участка мы пересекли так называемый экватор ЦКАДа. Больше половины ЦКАДа с сегодняшнего дня уже будет работать полноценно. Мы очень надеемся, что к концу года еще порядка 100 км ЦКАДа поедет, и нам только останется небольшая часть на следующий год", - отметил Хуснуллин.

Стоимость и безбарьерная оплата проезда

Минимальная стоимость проезда по ЦКАД-3 при наличии скидки по транспондеру для легковых автомобилей составит 255 рублей, или 2,4 рубля за километр, для грузовых - 830 рублей.

При этом на ЦКАД будет действовать безбарьерная система оплаты Free-flow. Автомобили будут без остановок проезжать через рамку с оборудованием фиксации проезда, а оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания государственных регистрационных номерных знаков. Водители без транспондера смогут оплатить проезд на сайте оператора в личном кабинете.

Всего на ЦКАДе будет установлено 12 рамок Free-flow, четыре из которых - на ЦКАД-3.

Штраф за неоплату проезда составит 2,5 тыс. руб. для легковых автомобилей, 5,5 тыс. руб. - для грузовых. При этом у водителя будет возможность оплатить проезд в течение двух месяцев после официального оповещения о нарушении. В случае, если плата так и не будет внесена, автомобилист оплатит и штраф, и стоимость проезда.

Умная дорога

На ЦКАД-3 также внедрена система "Умная дорога", разработанная компанией "Национальная телематическая система". Это технология автоматического управления дорожным движением. Она получает с датчиков и камер информацию об авариях и заторах, скорости и плотности транспортных потоков, появлении на дороге посторонних предметов, пешеходов или животных. "Семь метеостанций, расположенных вдоль трассы, позволяют точно прогнозировать изменение погоды на ближайшие 4 часа и при необходимости оперативно связываться с коммунальными службами для уборки и обработки дороги", - сказали в "Автодоре".

Все значимые данные будут выводиться на информационные табло вдоль трассы, а также рассылаться в специальные приложения на смартфоны водителей, уточнили в госкомпании.

Технологии "умной дороги" позволяют тестировать на ЦКАД-3 беспилотные автомобили. Так, российский беспилотник EVO-1 с возможностью заправки водородом проехал по интеллектуальному участку новой трассы в ходе церемонии ее открытия.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 336,5 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Проект разделен на пять участков. Новая федеральная трасса призвана разгрузить центральный транспортный узел Московского региона за счет отвода основного потока транзитного грузового и пассажирского трафика в обход столицы, а также уменьшить нагрузку на радиальные выходы из Москвы, МКАД и улицы городов Московской области.

Открытие участков ЦКАДа несколько раз переносилось. В том числе ЦКАД-3 изначально планировалось сдать в эксплуатацию в 2018 году.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году.