Новак и Шульгинов обозначили долгосрочные планы работы Минэнерго

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Назначенный во вторник заместителем председателя правительства России Александр Новак представил нового министра энергетики Николая Шульгинова коллективу Минэнерго России. Во время встречи они обозначили долгосрочные планы работы министерства, направленные на создание условий для роста экономики, развития энергетики, сообщает Минэнерго.

"В ходе встречи с коллективом Александр Новак и Николай Шульгинов обозначили как оперативные задачи, связанные с прохождением отопительного сезона и надежным энергоснабжением потребителей, так и долгосрочные планы работы, направленные на создание условий для роста экономики, развития энергетики", - говорится в сообщении.

"Мы с Александром Валентиновичем [Новаком] будем работать в тандеме. То, что было принято решение назначить отдельного вице-премьера по ТЭК, повышает нашу ответственность в реализации поставленных задач. Впереди у нас много работы", - сказал Николай Шульгинов.

Представляя Шульгинова коллективу, Новак отметил, что новый министр всю жизнь проработал в электроэнергетике, а последние пять лет занимал должность председателя правления одной из крупнейших российских энергетических компаний - "Русгидро".

"Это профессионал с огромным опытом работы, заслуженным авторитетом в энергетической отрасли. Уверен, что его опыт, безусловно, позволит сделать дальнейшие шаги по развитию топливно-энергетического комплекса", - подчеркнул Александр Новак.