Срок рассмотрения Мосгордумой законопроекта о бюджете Москвы продлен до 1 января 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект, согласно которому продлеваются сроки рассмотрения проекта бюджета Москвы до 1 января 2021 года из-за ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции и изменением экономических прогнозов как в столице, так и в стране. Соответствующее решение было принято в среду в ходе пленарного заседания Мосгордумы в дистанционном формате.

"В этом году проект бюджета был внесен правительством Москвы в Мосгордуму позже обычного срока. Одновременно, согласно действующему законодательству, сохранялись сроки и период рассмотрения документа в столичном парламенте в течение 60 дней, но не позднее 1 декабря текущего финансового года. Возникла ситуация, при которой фактический срок рассмотрения проекта закона о бюджете Москвы значительно сократился, что могло негативно отразиться на полноценной проработке документа", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что приняв соответствующий закон, депутаты получили дополнительное время для обстоятельной работы над проектом бюджета Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годы доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.