Эксперт: потепление может способствовать 10-кратному росту сельхозпроизводства в РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Климатические изменения будут способствовать расширению площадей посевных земель в России, что может до 10 раз увеличить объемы сельскохозяйственного производства. Об этом в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представляя экспертный прогноз "Карта будущего: ожидания и сценарии 2020-2035".

"Климатические изменения даже в самом неприятном сценарии дают нам уникальный шанс, связанный с тем, что за счет климатических изменений в мире количество плодородных земель уменьшается, потому что климатические перепады становятся гораздо более серьезными. В России - наоборот, за счет изменений климата количество посевных земель существенно увеличивается. Это наш шанс, так как это земли, которые еще не испорчены "генетическим монополизмом", химией, то есть мы можем еще и давать очень качественное продовольствие. <…> В потенциале мы можем иметь 5-10-кратный объема производства", - сказал Песков.

Он также считает, что для достижения этой цели сельское хозяйство должно стать заказчиком высокотехнологичных решений - оборудования для автоматизированной обработки и эффективных решений в области генетики.

"Половина земель сельскохозяйственного назначения [в России] сейчас не используется. Последние 30 лет они стоят, пустуют и зарастают борщевиком. При этом производительность труда в сельском хозяйстве в этой области в России - это 20% от производительности Евросоюза. То есть те самые высокотехнологичные решения - это 80%, пятикратный разрыв между тем, что могли бы производитель эти земли и тем, что они по факту производят", - высказал свое мнение в ходе сессии соавтор прогноза, профессор практики Московской школы управления "Сколково" Павел Лукша.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.