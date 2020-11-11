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АСИ: почти все предложения к форуму сильных идей рассчитаны на третье десятилетие 21 века

Идеи поступали по семи трекам, в том числе это "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Большинство предложений, поступивших на форум "Сильные идеи для нового времени", рассчитаны на период с 2020 по 2030-й год, сообщила в среду журналистам в кулуарах форума глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

Она отметила, что среди идей, предложенных на форум, нет "перекоса предложений, связанных с коронавирусом", их единицы по сравнению с остальными треками.

"Почти все идеи [рассчитаны] именно на перспективу, на инициативы в третье десятилетие. Мы входим в новую эру, и людям интересно заглянуть, что там за горизонтом. Поэтому очень много идей и проектов связано с будущим развитием", - уточнила глава АСИ.

Идеи поступали по семи трекам: "Современная экономика", "Новая технологическая стратегия", "Новые компетенции", "Новое городское развитие", "Новая социальная стратегия", "Новая молодежная повестка", "Новые идеи для бизнеса".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

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Форум "Сильные идеи для нового времени"
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