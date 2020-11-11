Объем экспорта химической продукции из Москвы к сентябрю вырос на 14,8%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта столичной химической продукции за январь - август текущего года составил более $2 млрд, показав рост на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"По итогам восьми месяцев 2020 года объем экспорта столичной химической продукции вырос на 14,8% и составил более $2 млрд. За аналогичный период прошлого года этот показатель был равен почти $1,8 млрд", - сказали в пресс-службе.

Спрос на столичные товары химической промышленности за восемь месяцев 2020 года увеличился в Китае, Турции и Бельгии: только в эти три страны предприятия поставили продукции на общую сумму 467,87 млн долларов, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, добавили в департаменте.

"На 137,6% вырос экспорт товаров московской химической промышленности в Турцию, достигнув показателя $110,45 млн. Значительная доля экспорта по этому направлению пришлась на неорганические красители - 16,38 млн долларов. Это декоративно-защитные устойчивые красители, которые используются на производствах от самолетов до тканей", - рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Генеральный директор Центра продвижения и развития экспорта "Моспром" Наталья Шувалова напомнила, что Россия занимает 13-е место среди поставщиков химической продукции с объемом поставок $98,9 млрд. "Сейчас наша страна при этом занимает 22-е место в списке импортеров с объемом импорта $46,3 млрд, что в два раза меньше экспортных показателей. То есть отечественная продукция химической промышленности способна удовлетворить не только внутренний спрос, но и отправить значительную часть произведенной продукции на внешние рынки", - отметила она.

По ее словам, в ближайшие десять лет отрасль станет еще более концентрированной, и специалисты центры прогнозируют появление России в десятке мировых производителей - на 8-м месте.