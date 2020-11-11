Минтруд сообщил, что 3,5 млн россиян работают удаленно

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Около 3,5 млн россиян работают в удаленном формате, тогда как в 2019 году в это время дистанционно работали только 30 тыс. Об этом в среду сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени".

"Сейчас происходят большие изменения в сфере занятости, они связаны с цифровизацией - техническим прогрессом. Для примера: в прошлом году в это время 30 тыс. граждан в РФ работали дистанционно. Сейчас в текущем моменте по состоянию на вчера 3,5 млн российских граждан работают в таком формате", - сказала она на сессии "Рынок труда 2035. Сервисы для граждан и бизнеса". Замминистра напомнила, что в разгар пандемии до 5,5 млн россиян работали удаленно.

В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об особенностях регулирования дистанционной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ. Законопроект содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха работников, выполняющих свои обязанности удаленно, регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.