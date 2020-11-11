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ВТБ опроверг информацию о возможном сокращении штата сотрудников

Банк, напротив, планирует увеличить численность сотрудников более чем на 1 тыс. человек

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. ВТБ планирует увеличить численность сотрудников более чем на 1 тыс. человек, сокращений штата не предполагается. Об этом банк сообщил в своем официальном аккаунте в Telegram.

"С удивлением читаем в соцсетях о якобы готовящемся сокращении сотрудников и сети ВТБ. Отвечаем: это неправда. Наоборот, мы планируем расширять численность сотрудников в действующих направлениях бизнеса и открывать новые. Общий прирост персонала составит больше тысячи человек", - говорится в сообщении.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что ВТБ планирует сократить штат сотрудников на 30%, а также уменьшить количество отделений банка.

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