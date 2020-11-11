Первый российский беспилотный грузовик на водородном топливе протестировали на ЦКАД-3

пос. СОФРИНО /Московская область/, 11 ноября. /ТАСС/. Первый российский беспилотник EVO-1 с возможностью заправки водородом протестировали на "умном" участке ЦКАД-3. В электрокаре отсутствует кабина, кресло водителя и рулевая система управления, передает корреспондент ТАСС с места события.

Автомобиль оснащен гибридной системой питания: от электрических аккумуляторов и водородных топливных элементов. На одном заряде батареи грузовик может проехать 250 км, если же он полностью заправлен водородом, это даст дополнительные 650-750 км пробега, сообщили в компании "Эвокарго", создавшей грузовик.

Технологии, на которых построен EVO-1, по заявлениям компании-разработчика, позволяют снизить себестоимость перевозки на 60% за счет того, что грузовик изначально создавали, как беспилотный, а не переделывали из обычного.

В компании добавили, что уже начались первые поставки беспилотников по предзаказу.

С 2021 года такие автомобили будут использоваться самой компанией для предоставления сервиса грузоперевозок. "Перевозка грузов с помощью беспилотников, как сервис, выгодна клиентам, у которых, как правило, нет специалистов, готовых к обслуживанию автономного грузовика и управлению им", - отметил глава и основатель "Эвокарго" Андрей Большаков, слова которого передала пресс-служба компании.

ЦКАД-3 - самый длинный участок Центральной кольцевой автодороги, движение по нему было запущено 11 ноября. Максимальная разрешенная скорость движения по новой трассе - 110 км/ч. Ее длина составляет 105,87 км (включая 17 мостов, 5 экодуков и 47 путепроводов). Строительство участка велось с 2016 года, генподрядчиком работ выступал "ДСК Автобан". Стоимость проекта составила 100,8 млрд рублей.