Сессия "Лидеры новой экономики: тренды и бренды" в рамках форума АСИ. Видеотрансляция

Форум АСИ/ ТАСС

В рамках форума "Сильные идеи для нового времени" проходит заседание "Лидеры новой экономики: тренды и бренды". Участники обсуждают, как адаптироваться к жизни в эпоху глобальных трендов, как самим быть трендсеттерами и могут ли глобальные тенденции стать драйвером восстановления экономики в период пандемии, ждет ли "откат" популярности онлайн-сервисов после победы над коронавирусом или рост цифровизации и доли онлайн-услуг окажется долгосрочной тенденцией и как адаптироваться к новой среде бизнесу и власти.

В мероприятии принимают участие заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ Владимир Потапов, директор по стратегическому маркетингу "Яндекса" Андрей Себрант, генеральный директор AliExpress Russia Дмитрий Сергеев, генеральный директор MR Group Роман Тимохин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Форум "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс", проходит 11-13 ноября.