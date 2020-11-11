Госдума приняла закон о продлении освобождения племенного животноводства от НДС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во третьем, окончательном чтении закон о продлении срока действия освобождения от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) племенной животноводческой продукции. Документ был инициирован группой депутатов от всех фракций нижней палаты парламента.

Закон продлевает на два года - до 31 декабря 2022 года включительно - срок действия освобождения от налогообложения НДС при реализации на территории РФ и при ввозе на территорию Российской Федерации племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей, племенной птицы (племенного яйца); семени (спермы), полученного от племенных быков, племенных свиней, племенных баранов, племенных козлов, племенных жеребцов; эмбрионов, полученных от племенного крупного рогатого скота, племенных свиней, племенных овец, племенных коз, племенных лошадей. В редакции первого чтения планировалось продлить льготу на пять лет, однако в итоге ко второму чтению была внесена поправка о двухлетней льготе.

"Очевиден положительный эффект от действия льготной ставки НДС при импорте и реализации на территории Российской Федерации племенного скота и семени, полученного от него. Дополнительный годовой прирост производства товарного молока за счет более высокой молочной продуктивности племенных коров составляет около 235 тыс. тонн. При этом действие льготной ставки НДС 0% при импорте и реализации на территории РФ племенного скота и семени, полученного от него, способствует снижению затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на указанные цели и высвобождению средств на цели развития сельскохозяйственного производства", - говорится в пояснительной записке.

Отмена льготной ставки НДС в текущих экономических условиях повлечет увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов, снижение инвестиционной активности в отрасли, конкурентоспособности производимой продукции на мировом рынке, замедление темпов наращивания производства молока, что может оказать негативное влияние на достижение показателя Доктрины продовольственной безопасности РФ по уровню самообеспечения страны молоком и молочной продукцией, указывают авторы документа.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.