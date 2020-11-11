Резидент "Сколково" автоматизировал информационную безопасность "Почты России"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания "Интеллектуальная безопасность", резидент кластера информационных технологий фонда "Сколково", завершила внедрение в "Почте России" автоматизированной системы, которая будет обеспечивать информационную безопасность производственных и бизнес-процессов. Об этом в среду сообщила пресс-служба фонда.

"Конкурс среди российских и иностранных IRP-систем "Почта России" объявила в 2019 году. Победителем стала система Security Vision Incident Response Platform (IRP/SOAR, разработчик - компания "Интеллектуальная безопасность"). Она позволила реализовать максимально эффективный, наглядный и управляемый процесс реагирования на киберинциденты, который соответствует требованиям стандартов безопасности и лучшим практикам в области информационной безопасности (ИБ)",- говорится в сообщении.

Внедрение Security Vision IRP/SOAR, как отмечают в фонде, позволило консолидировать в единую структуру все события информационной безопасности, с возможностью контролировать обработку и устранение выявленных инцидентов. Также система помогает сократить время реагирования на информационные угрозы, снизить риск человеческого фактора, то есть возможных ошибок персонала, привлекаемого к работе с инцидентами информационной безопасности, и т. д.

В настоящее время компания "Интеллектуальная безопасность" осуществляет техническую поддержку системы. Согласно отзывам представителей "Почты России", система демонстрирует отличные результаты. В планах - масштабирование и тиражирование системы в филиалах "Почты России".

Руководитель направления "Информационная безопасность" кластера информационных технологий "Сколково" Михаил Стюгин считает победу системы Security Vision IRP/SOAR в конкурсе "Почты России" логичной и обоснованной. И внедрение продукта, по его словам, позволит перевести обеспечение кибербезопасности почтового оператора на качественно более высокий уровень.

"Платформа Security Vision, созданная резидентом "Сколково" компанией "Интеллектуальная безопасность", не просто эффективна в автоматизации процессов обеспечения кибербезопасности. Она смоделирована по типу конструктора, а значит - позволяет адаптировать структуру, логику и наполнение каждого ИТ-решения бренда Security Vision под индивидуальные задачи и бизнес-процессы заказчика", - цитирует пресс-служба Стюгина.