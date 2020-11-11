Госдума одобрила увеличение срока предоставления участков недр в Архангельской области

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, увеличивающий с пяти до семи лет срок предоставления на территории Архангельской области участков недр в пользование для геологического изучения. Документ был инициирован Архангельским областным собранием депутатов.

Условия проведения геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области сходны с условиями проведения геологического изучения, поисков и оценки месторождений полезных ископаемых на территориях субъектов РФ, граничащих с территорией Архангельской области (Республика Коми, Ненецкий автономный округ), для которых срок проведения работ по геологическому изучению участков недр составляет до семи лет.

В условиях Арктической зоны пятилетний срок проведения геологоразведочных работ на территории Архангельской области не позволяет в установленный срок выполнить весь объем необходимых геологоразведочных работ, говорится в пояснительной записке. Значительная часть территории Архангельской области отнесена к районам Крайнего Севера: это архипелаги Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Соловецкий архипелаг, острова Белого моря, Лешуконский, Мезенский, Пинежский муниципальные районы, городской округ Северодвинск Архангельской области.

Принятие закона позволит более эффективно проводить геологическое изучение, поиски и оценку месторождений полезных ископаемых на территории Архангельской области, полагают авторы документа.