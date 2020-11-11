Эксперт: Россия получила долгосрочное преимущество, начав импортозамещение раньше других

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Старт импортозамещения в 2010-х годах под влиянием санкций со стороны западных стран стал преимуществом России в условиях современного мирового кризиса, сопровождающегося релокализацией производств критически важных товаров. Такое мнение в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представляя экспертный прогноз "Карта будущего: ожидания и сценарии 2020-2035".

"Раньше у [санкций] было довольно мало адресатов: если помните, был Иран, Северная Корея, потом мы - в 2010-е годы. Нам невероятно повезло как стране - мы получили "прививку", у нас эта болезнь протекает в наиболее легкой возможной форме. Мы начали то, что называется некрасивым словом "импортозамещение", гораздо раньше, чем многие другие страны. [Сегодня] оказалось, что как только наступает тяжелая ситуация, страны не готовы соблюдать никакие обязательства, в том числе союзнические, лекарства "только для своих", даже в рамках Евросоюза", - сказал Песков.

Говоря о наблюдаемой сегодня в мире релокализации производств таких необходимых товаров как еда и лекарства, эксперт назвал происходящее "сценарием островизации" - формированием на геополитической карте новых крупных блоков, внутри которых эта взаимопомощь существует.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.