Россия выделила более $1 млрд на восстановление Сирии

ДАМАСК, 11 ноября. /ТАСС/. Россия выделила более $1 млрд на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели. Об этом сообщил руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев в среду на международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"На гуманитарные цели, восстановление электросетей и промышленного производства, объектов религиозного культа Россией выделено более $1 млрд", - сказал Мизинцев. Он не уточнил, когда и на какой период были выделены средства.

По его словам, в рамках развития межгосударственного взаимодействия и оказания гуманитарной помощи сирийскому народу российские министерства и ведомства последовательно продвигают проекты в таких важных направлениях, как образование и медицина, природопользование и жилищное строительство, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество

"В Дамаске эффективно действует Центр открытого образования на русском языке, где уже прошли повышение квалификации более 100 преподавателей русского языка. В российских образовательных организациях высшего образования сегодня обучаются 1 319 граждан Сирии. Уже завершили обучение более 1,9 тыс. молодых специалистов", - перечислил руководитель штаба.

Он напомнил, что Россия и Всемирная продовольственная программа ООН подписали меморандум о порядке перечисления помощи и расходовании целевых добровольных взносов на оказание продовольственной помощи Сирии в размере $20 млн в 2020 и в 2021 годах.

Меморандумы о сотрудничестве

Мизинцев сообщил, что представители России и Сирии подпишут восемь меморандумов о сотрудничестве в сферах энергетики, таможенного союза и просветительской деятельности на полях Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Между российскими и сирийскими ведомствами уже подписано девять соглашений и меморандумов. На полях этой конференции будет подписано еще восемь в сферах энергетики, таможенного союза и просветительской деятельности, что, несомненно, откроет новые перспективы развития взаимовыгодных отношений и укрепления партнерства на межведомственных и межгосударственных площадках для создания условий возвращения беженцев на Родину", - сказал он.

Мизинцев рассказал, что с начала работы межведомственных координационных штабов Сирии и России проведено 31 совместное заседание по широкому спектру проблемных вопросов, связанных с возвращением беженцев и восстановлением страны.

"В работе двух из них приняли участие представители Организации Объединенных Наций, роль и место которой в разрешении гуманитарных вопросов сложно переоценить", - отметил руководитель штаба.

Он подчеркнул, что "межведомственные координационные штабы России и Сирии являются источниками достоверной и полной информации по ситуации в республике, которая оперативно доводится международной общественности".

Возвращение беженцев из Турции

По словам Мизинцева, новые инициативы необходимы для скорейшего возвращения на родину свыше 3,5 млн сирийских беженцев из Турции.

"Отдельно хотел бы остановиться на вопросе о нахождении сирийских беженцев на территории Турции, где свыше 3,5 млн [человек] ожидают своего возвращения на родину. Для их скорейшего возвращения необходимы новые инициативы", - сказал Мизинцев.

Он отметил, что в рамках деятельности межведомственных координационных штабов налажено эффективное взаимодействие с соответствующими структурами Ливана и Иордании. "В кратчайшие сроки удалось согласовать и открыть пункты пропуска для возвращения сирийских граждан. С начала реализации сирийско-российской инициативы именно с территории этих соседних с Сирией стран уже вернулось наибольшее число беженцев", - добавил руководитель штаба.

Лагеря беженцев

Мизинцев заявил, что расположенные в Сирии лагеря для беженцев необходимо расформировать, чтобы решить эту проблему в стране.

"Необходимо <...> обеспечить расформирование всех лагерей внутренне перемещенных лиц как источника подпитки людскими ресурсами незаконных вооруженных формирований, а их жителей вернуть в места избранного проживания и адаптировать к нормальной жизни", - сказал он на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Мизинцев также призвал строго соблюдать международное право, принципы ООН и "обеспечить в максимально короткие сроки передачу легитимному правительству Сирии контроля над незаконно оккупированными территориями". Кроме того, по его словам, следует прекратить антисирийскую санкционную политику, снять арест с сирийских банковских счетов.

"Важно переориентировать часть программ по содержанию сирийцев за рубежом на обеспечение мероприятий по восстановлению в Сирии инфраструктуры, необходимой для приема возвращающихся на родину сирийцев, а также оказания им гуманитарной помощи", - добавил Мизинцев, уточнив, что сирийское правительство гарантирует беженцам достойное и безопасное возвращение в родные места.

По словам Мизинцева, сирийские беженцы, желающие вернуться в родные места, подвергаются деструктивной пропаганде и запугиванию.

"Необходимо <...> отказаться от деструктивной пропаганды и практики запугивания сирийцев, желающих вернуться к родным очагам", - сказал он на открытии Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Мизинцев также указал на то, что действующая власть в Сирии подвергается дискредитации, а процесс гуманитарного содействия Сирии чересчур политизирован.

Он также призвал мировое сообщество помочь правительству Сирии в борьбе с пандемией, восстановлении и развитии государственной системы здравоохранения. Мизинцев подчеркнул, что только для гуманитарных акций, которые пройдут параллельно с конференцией, из России доставлено более 78 тонн гуманитарного груза, в том числе тест-системы и препараты для борьбы с пандемией.

В конце своего выступления Мизинцев привел русскую пословицу: "Где родился, там и сгодился". В этой связи он отметил, что в арабском языке есть близкая по смыслу: "Талант, который у тебя есть, должен расцвести на родине".

В открывшейся в Дамаске конференции принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. Перед форумом стоит задача выработать программу практических шагов по возвращению на родину более 6,5 млн сирийских беженцев, большинство из которых находятся в соседних странах.