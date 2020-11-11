Utair увеличила количество рейсов из Владикавказа в Сочи до четырех в неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 ноября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair увеличила число рейсов из Владикавказа в Сочи до четырех в неделю. Об этом сообщает в среду пресс-служба перевозчика.

"В осенне-зимнем расписании Utair ввел дополнительные рейсы из Владикавказа в Сочи. Теперь полеты будут выполняться по данному маршруту четыре раза в неделю", - говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям. "Несмотря на то, что Сочи и Владикавказ расположены рядом, путь между ними на машине занимает около 14 часов. Самолет сокращает путь до часа. Мы увеличили рейсы до четырех в неделю, поэтому пассажирам Utair будет удобнее планировать свои поездки", - приводятся в сообщении слова Пермякова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).