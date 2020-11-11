Господдержку проектов в АЗРФ предлагается устанавливать в зависимости от вида деятельности

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минвостокразития России предлагает применять на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) различное соотношение общего размера средств господдержки от заявленных частных инвестиций в зависимости от видов экономической деятельности, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованном в среду на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается уточнение критериев отбора инвестиционных проектов <...> в части введения требования по созданию нового производства товаров (работ, услуг) и (или) увеличению объемов существующего производства товаров (работ, услуг) и применения различного соотношения общего размера средств государственной поддержки от заявленных частных инвестиций в зависимости от видов экономической деятельности в рамках которых предполагается их реализация", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как следует из предлагаемых изменений в критерии отбора инвестиционных проектов, Минвостокразвития предлагает сделать так, чтобы общий размер средств господдержки по предполагаемому к реализации инвестиционному проекту не превышал 20% заявленных частных инвестиций на реализацию инвестиционного проекта по следующим видам экономической деятельности: подклассам 01.1-01.5 класса 01 "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", подклассу 03.2 класса 03 "Рыболовство и рыбоводство", подклассам 55.1-55.3 и 55.9 класса 55 "Деятельность по предоставлению мест для временного проживания", подклассу 90.0 класса 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений", подклассу 91.0 класса 91 "Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры", подклассам 93.1-93.2 класса 93 "Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений".

При этом для иных видов экономической деятельности размер средств господдержки по инвестпроектам не должен будет превышать 10%. "Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность предусматриваемой государственной поддержки, создав благоприятные условия для развития видов экономической деятельности, отнесенных к сельскому хозяйству, аквакультуре и туризму, в рамках которых предполагается реализация инвестиционных проектов", - уточняется в пояснении к документу.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в России и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.