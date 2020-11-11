Госдума приняла закон об изменениях в налоговой политике и администрировании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Документ инициирован правительством РФ.

Закон вводит меры по совершенствованию налогового администрирования, по уточнению отдельных положений Налогового кодекса РФ, затрагивающих вопросы налога на добавленную стоимость (НДС), акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ), налога на прибыль организаций, государственной пошлины, земельного налога, налога на имущество физических лиц и страховых взносов, а также избежания двойного налогообложения иностранных компаний.

Предусматривается увеличение порогового значения суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов с 3 тыс. до 10 тыс. рублей для обращения налоговых органов в суды с заявлением о взыскании этих платежей с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Устанавливаются единые для физических лиц и организаций условия направления требований об уплате недоимки и задолженности по пеням и штрафам в случае, если сумма недоимки не превышает 3 тыс. рублей.

Устанавливаются общие правила, согласно которым проценты, начисленные налоговым органом на дату вынесения решения о возврате суммы излишне уплаченного платежа, подлежат уплате плательщику на основании такого решения без соответствующего заявления плательщика.

Закон в целях предоставления права на применение налоговой ставки НДС в размере 0% налогоплательщикам, реализующим иностранным покупателям товары в виде водных биоресурсов, добытых в исключительной экономической зоне РФ и (или) произведенных из них товаров, а также права на налоговые вычеты, дополняет Налоговый кодекс нормой, согласно которой местом реализации таких товаров будет признаваться территория РФ, если в момент начала отгрузки и транспортировки эти товары находятся в исключительной экономической зоне РФ.

Законом также предусматривается обязанность публиковать сведения о свидетельствах о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом (операции с денатурированным этиловым спиртом), в электронно-цифровой форме в информационной системе общего пользования ФНС России.

Изменения, касающиеся НДФЛ

Закон уточняет перечень компенсационных и иных выплат, освобождаемых от обложения НДФЛ, определить особенности освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого имущества, приобретенных по договорам, связанным с долевым строительством.

Также предусматривается освобождение от налогообложения НДФЛ доходов в натуральной форме, возникающих при предоставлении во временное пользование жилых помещений и (или) питания работникам медицинских организаций, организаций социального обслуживания, если такие лица выполняют свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией.

Изменения в части налога на прибыль

Уточняются правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями иностранным компаниям, фактическое право на которые имеют организации - налоговые резиденты РФ. Уточняются правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций (НКО) с учетом проблем распределения ими расходов между уставной и платной деятельностью, а также уточняется перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению. Уточняется порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.

В соответствии с законом, исключаются нормы, позволяющие обходить запрет на применение нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль организаций к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в РФ.

Субъекты РФ наделяются правом устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.

Поправки ко второму чтению

Во втором чтении документа была одобрена поправка правительства, которая продлевает на 2021 год действие ставки НДС в размере 10% на перевозки пассажиров и багажа на внутренних авиарейсах через Москву. Согласно действующему законодательству, срок действия этой пониженной ставки истекает в 2021 году. Ранее была установлена нулевая ставка НДС на авиаперевозки в обход Москвы.

Кроме того, предлагалось освободить от НДС покупку за рубежом рекламы и маркетинговых услуг для реализации российского программного обеспечения (ПО), включенного в российский реестр программ. Как сообщил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, эта мера призвана стимулировать экспорт российского ПО.

Также по инициативе кабмина была внесена норма, согласно которой участники региональных инвестиционных проектов могут потерять права на предоставление налоговых льгот, если они не выполняют свои инвестиционные обязательства.

Поправками также предусматривается уточнение порядка направления налогоплательщику налогового уведомления: в частности, налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе либо через МФЦ на основании заявления . Уточняются правила возврата суммы излишне уплаченного налога: в частности, возврат таких сумм осуществляется на открытый в банке счет налогоплательщика, указанный им в заявлении о возврате суммы излишне уплаченного налога.

Уточняется, что не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом оператору информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности по его запросу сведений о реализации товаров (работ, услуг), облагаемых НДС по налоговой ставке 0%, организациям и индивидуальным предпринимателям - участникам внешнеэкономической деятельности из налоговых деклараций по указанному налогу.

При проведении операций выкупа облигаций, размещенных с использованием финансовой платформы в соответствии с законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", налоговым агентом по уплате НДФЛ признается депозитарий, держатель реестра (регистратор). Устанавливается ставка госпошлины в размере 35 тыс. рублей за внесение сведений о юрлице в реестр операторов финансовых платформ.

Вводится льгота по налогу на прибыль в отношении грантов институтов инновационного развития и других организаций, осуществляющих поддержку госпрограмм и проектов за счет субсидий, предоставленных органом госвласти в сфере информационных технологий.