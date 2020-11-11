Госдума ратифицировала протокол об отмене пошлин на поставки нефтяного гудрона в Армению

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума в среду ратифицировала протокол к соглашению 2013 года между РФ и Арменией о сотрудничестве в сфере поставок в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, согласно которому отменяются таможенные пошлины при экспорте нефтяного гудрона.

Согласно пояснительной записке, "протоколом предусматриваются поставки гудрона нефтяного без взимания вывозной таможенной пошлины". В октябре 2019 года вывозная пошлина составляла $87,2 за тонну, а с 1 по 30 апреля 2020 года - $52.

При этом протокол начал временно применяться с 27 июня 2020 года в связи с тем, что Армения завершила необходимые внутригосударственные процедуры.