АСИ займется развитием промышленного туризма во Владимире, Калуге и Ульяновске

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) намерено развивать промышленный туризм во Владимирской, Калужской и Ульяновской областях. Соответствующие соглашения о намерениях в режиме видеоконференции в среду были подписаны с главами регионов на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который открылся в Москве.

"Промышленный туризм - это сегодня новая политика, это новое направление для развития всех производств. Это большая смелость - открывать свои компании, открывать свои производства для потребителей. И, конечно, тот, кто будет первым, получит и потребителей, и инвесторов, и туристов. Поэтому я вас, в первую очередь, поздравляют с тем, что вы первые, что вы станете показывать, и мы ваш опыт в дальнейшем будем тиражировать на всю Россию, на самом деле, у нас амбиции - тиражировать ваш опыт и на международном рынке", - отметила в ходе церемонии подписания заместитель генерального директора АСИ Ольга Захарова.

В режиме видеоконференции соглашения подписали губернаторы Владимирской, Калужской и Ульяновской областей. Согласно содержанию документов, АСИ будет содействовать формированию комплекса мер, способствующих развитию промышленного туризма, внедрять методические рекомендации по организации промышленного туризма, участвовать в создании новых туристических маршрутов и экскурсий.

Как уточнили в ходе церемонии, во Владимирской области новое направление готовы развивать производитель керамики ручной работы "Дымов керамика", фармкомпания "Генериум", швейная фабрика "Сударь", ювелирный завод "Золотые купола". К проекту также готовы присоединиться калужские предприятия - Обнинская АЭС, мануфактуры "Боско", "Фольксваген", кондитерская фабрика "Фруже". Среди заинтересованных ульяновских производителей - УАЗ, авиастроительный завод "Авиастар-СП", "Ульяновский патронный завод" и другие предприятия.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.