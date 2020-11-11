Региональный форум "ТОС Прибайкалья" начал работу в режиме онлайн

ИРКУТСК, 11 ноября. /ТАСС/. Региональный форум "Территориальное общественное самоуправление (ТОС) Прибайкалья" начал работу в режиме онлайн-конференции из-за пандемии коронавируса. Форум, участие в котором принимают представители 11 регионов РФ, будет проходить в течение двух дней, сообщает в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

"Форум проходит в Иркутской области уже во второй раз, и в этом году к нему присоединились представители ТОСов из Забайкальского и Краснодарского краев, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Калининградской, Архангельской, Ульяновской, Кировской, Ивановской и Рязанской областей, а также Москвы", - пояснили в пресс-службе.

В ходе форума участникам предстоит обсудить вопросы изменения в федеральном законодательстве в части поддержки и развития ТОСов, оказание социальной помощи населению, развитие сельского туризма. Также будет поднят вопрос об учреждении почетного знака правительства Иркутской области лидерам и активистам ТОС за участие в территориальном общественном самоуправлении. Кроме этого, в рамках форума пройдет награждение победителей конкурса "ТОСы Прибайкалья: хорошо там, где мы есть" по трем номинациям.

"Территориальное общественное самоуправление - один из важных механизмов решения многих муниципальных проблем, причем, самый близкий и понятный людям. Благоустройство территорий, охрана общественного порядка, проведение праздников, помощь жителям, обустройство водопровода и мест отдыха, - вот на что направлены проекты ТОСов. И это та работа, которую мы будем поддерживать на уровне правительства Иркутской области", - цитирует пресс-служба слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

По данным пресс-службы, в Иркутской области зарегистрировано более 400 организаций территориального общественного самоуправления. За 12 лет развития этого движения в регионе охвачено почти 70% территории, актив ТОС составляет около 200 тыс. человек.