Госдума приняла в I чтении законопроект об изменении методики МРОТ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.

"С целью гибкого реагирования на изменения социально-экономической ситуации предусматривается пересмотр соотношения прожиточного минимума и медианного дохода (44,2%) и соотношения минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы (42%) не реже одного раза в пять лет. Это дает возможность при росте экономики и доходов населения увеличивать указанное соотношение", - говорится в пояснительной записке.

При этом величина прожиточного минимума трудоспособного населения составит 109% от прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, прожиточного минимума пенсионеров - 86%, прожиточного минимума детей - 97%.

Законопроект был внесен в Госдуму кабмином 30 сентября вместе с проектом федерального бюджета РФ на 2021-2023 годы. Документ относится к категории бюджетообразующих.