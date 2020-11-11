Подмосковье потратит на борьбу с коронавирусом порядка 10% бюджета

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области направят около 10% бюджета региона на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, сообщил в среду губернатор Андрей Воробьев на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"В Московской области мы на ковид потратим в этом году порядка 10% бюджета - 60 млрд рублей", - заявил Воробьев.

Он добавил, что в период кризисной ситуации, вызванной пандемией, власти должны принимать грамотные и своевременные решения. "Я говорю про практическую поддержку бизнеса, по его приходу и созданию рабочих мест. Я говорю, что нужно решить мегасложную задачу - наращивания экспорта в нашей стране. И здесь, на мой взгляд, без участия федеральных и региональных властей это будет сделать сложно. Поэтому мы в Московской области, все-таки имея ограниченные ресурсы, как и многие другие регионы, стараемся максимально готовить индустриальные площадки для дальнейшего роста, поддерживать те направления, которые дают отдачу", - сказал Воробьев.

Он также отметил важность перехода документооборота в электронный вид.

"Этот кризис должен нас еще больше увести в цифру. Что это значит? Если ты хочешь построить завод, фабрику, то все согласования, вся бюрократия <...> должны уйти в цифру для того, чтобы тебе никто не морочил голову", - сообщил Воробьев.

Кроме того, по словам губернатора, удаленный режим работы останется. Однако он будет не в абсолютной форме.

"Для человека во все времена важны три места - дом, работа и то, где он получает удовольствие, например, спортзал. Очень долго никто не сможет сидеть на удаленке, это не принесет удовольствия. А удовольствие - в коммуникации между людьми, потому что мы должны общаться и обмениваться информацией. Поэтому удаленка будет, но в абсолют возводить я ее бы не стал", - подчеркнул Воробьев.

Ранее сообщалось, что власти Московской области рекомендуют работодателям перевести максимальное количество работников на дистанционный режим.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 93 570 случаев заражения, выздоровели 69 418 человек, умерли 1 745.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.

ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.

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