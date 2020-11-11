Собянин заявил, что гостиницы в Москве из-за коронавируса потеряли 60% клиентов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Столичные гостиницы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией потеряли 60% клиентов. Об этом сообщил в среду в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Конечно, огромные потоки туристического бизнеса приостановились. И сегодня мы имеем минус 60% по гостиничному сектору и, естественно, туристическому сектору и все, что с ним связанно ", - сказал мэр.

Около 5,5 млн туристов посетили Москву за первое полугодие 2020 года, это на 52% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 485 545 случаев заражения, из них 4 477 за последние сутки. Выздоровели 350 746 человек, умерли 7 502.

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