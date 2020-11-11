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Россия в 2020 году учредит торговое представительство в Сирии

Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия в этом году учредит торговое представительство в сирийском Дамаске. Соответствующее распоряжение 10 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Учредить в 2020 г. в городе Дамаске торговое представительство Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

Минпромторгу РФ поручено утвердить структуру и штатное расписание представительства.

Торговое представительство РФ в Сирии было ликвидировано 1 января 2006 года.

Ранее в среду было опубликовано постановление правительства РФ о закрытии торгпредств России в Литве и на Украине. Таким образом, с учетом сирийского у России будут действовать торговые представительства в 59 странах.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичСирияРоссия
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