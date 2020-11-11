Белоусов заявил, что дефицит бюджета и реальные расходы нужно сократить в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Реальные расходы и дефицит бюджета необходимо будет сократить в 2021 году. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на Форуме "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"В следующем году одна из ключевых проблем - это проблема бюджета. Нужно выходить из того гигантского бюджетного дефицита, для нас гигантского, который сложился в этом году - 4,4% [ВВП], для нас это очень много. В следующем году предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета", - сказал он.

Борьба с коронавирусом

Вице-премьер также сообщил, что РФ направила в 2020 году из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом 4 трлн рублей.

"Федеральный бюджет потратил на борьбу с COVID в этом году 4 трлн рублей. Федеральный бюджет объективно, понимая ситуацию, которая складывается в регионах, даже в таких сильных, как Москва и Московская область, стал таким военным щитом, который принял на себя весь этот удар", - сказал он.

По словам Белоусова, расходы бюджета РФ в 2021 году, связанные с последствиями распространения нового коронавируса, составят 2 трлн рублей.

"На следующий год суммарно расходы, связанные с COVID, - 2 трлн рублей. Это та часть, по которым решение принято, которые переносятся на следующий [год]", - отметил он, добавив, что в первую очередь это будут расходы, направленные на поддержку людей, а не бизнеса.

Белоусов считает, что ситуация с коронавирусом для экономики РФ с высокой вероятностью может завершиться в 2020 году.

"COVID-история завершится с высокой вероятностью в текущем году. Да, у нас следующий год будет иметь последствия. И я думаю, что и в 2022 году будет след тянуться достаточно долго", - сказал он.

По словам Белоусова, коронавирус прекратит системно влиять на экономику зимой, после февраля - марта начнется тенденция на восстановление.

"Я думаю, что зимой, - сказал он, отвечая на вопрос модератора о том, когда вирус прекратит системно влиять на экономику страны. - Я надеюсь, что февраль - март - вот эти месяцы будут переломными, и мы увидим уже такие тенденции, которые нам всем внушат устойчивый оптимизм", - сказал он.

Бюджетное правило

Белоусов сообщил, что Россия, согласно проекту бюджета, который находится на рассмотрении в Госдуме, должна вернуться к формату бюджетного правила в 2022 году.

"Было принято решение [в правительстве], что в 2022 году мы должны вернуться к формату бюджетного правила. Бюджетное правило означает, что мы при всех отклонениях, при той цене на нефть, которая есть, мы должны иметь минус 1% бюджетного дефицита. Что, собственно, сейчас и заложено в проект бюджета, который находится в Думе", - сказал он.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.