Госдума приняла в I чтении законопроект об упрощении доступа к налоговому мониторингу

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на серьезное снижение финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге. Документ был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Налоговый мониторинг как форма контроля, предотвращающая претензии налоговых органов за счет обеспечения им доступа к данным налогового учета налогоплательщиков, пока доступен только крупным компаниям, которые соответствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на прибыль и НДПИ, уплаченных за год, составляет не менее 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов компании, а также совокупная стоимость активов - не меньше 3 млрд рублей.

Законопроект снижает эти критерии в три раза: по сумме налогов - до 100 млн рублей, а по суммарной выручке и стоимости активов - до 1 млрд рублей. При этом для начала налогового мониторинга, согласно документу, компании достаточно будет соответствовать хотя бы одному из этих критериев.

Упрощаются и процедуры налогового контроля.

"Принятие проектируемых норм позволит реализовать отдельные основные направления развития системы налогового мониторинга, предусмотренные Концепцией развития и функционирования в РФ системы налогового мониторинга, утвержденной распоряжением правительства РФ, в том числе по расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путем снижения требований к совокупной сумме налогов, суммарному объему полученных доходов и совокупной стоимости активов соответствующих организаций, а также в целях развития технологии расширенного информационного взаимодействия таких организаций с налоговыми органами", - говорится в пояснительной записке.