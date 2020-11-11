Более 80% расходов бюджета Подмосковья на 2021 год имеют социальную направленность

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 80% расходов, предусмотренных в бюджете Московской области на 2021 год, имеют социальную направленность, об этом в среду в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"При подготовке областного бюджета 2021 года наши приоритеты не изменились. Удалось сохранить социальную направленность, 84% расходов - это социальный блок: адресная помощь гражданам, создание комфортных условий для жизни в регионе, поддержка бизнеса", - сказал Брынцалов.

Он отметил, что, несмотря на уменьшение доходов, все льготы будут сохранены. Так, по его словам, более 32 млрд рублей будет направлено на обеспечение льготного проезда для почти 2 млн жителей региона.

Бюджет Московской области останется социально ориентированным. Так, на госпрограмму "Образование Подмосковья" в следующем году будет направлено более 151 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах эта сумма составит 152,327 млрд рублей и 147,831 млрд рублей соответственно. На реализацию госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья" в 2021 году планируется направить 114,495 млрд рублей, в 2022 году - 112,838 млрд рублей, в 2023 году - 113,360 млрд рублей. На социальную защиту населения в 2021 году предусматривается 93,268 млрд рублей, в 2022 году - 92,142 млрд рублей, а в 2023 году - 94,152 млрд рублей.