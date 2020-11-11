Госдума исключила в I чтении транспортные карты из запрета на пополнение наличными

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Законопроект, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, вносит поправки в закон "О национальной платежной системе".

В частности, проект документа закрепляет возможность пополнения наличными транспортных и школьных карт, которые реализованы как анонимные электронные средства платежа. Как отмечается в пояснительной записке, статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. Так, в настоящее время около 60-70% таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях, отмечают законодатели.

Также разработчики проекта закона считают, что сохранение возможности пополнения таких карт наличными позволит получать гражданам удобные платежные сервисы, повысит прозрачность денежного обращения и снизит финансовую нагрузку на бюджеты ряда субъектов России.

В августе 2020 года в силу вступили поправки в законодательство, ограничивающие пополнение наличными анонимных электронных кошельков, выпущенных под транспортные карты. Запрет не коснулся большинства действующих карт, которые выпускаются непосредственно транспортными организациями или пополняются через них.

При этом в ЦБ РФ заявляли, что регулятор не возражает против вывода транспортных карт из-под данного запрета в случае технической возможности разграничить такие анонимные средства платежа.

Как сообщалось ранее, Банк России отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков в виде транспортных карт до 1 апреля 2021 года. Регулятор отмечал, что теперь у операторов транспортных систем будет больше времени, чтобы скорректировать при необходимости свои бизнес-модели для соответствия закону "О национальной платежной системе" и продолжить оказывать гражданам такую социально значимую услугу, как пополнение транспортных карт наличными.