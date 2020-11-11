Председателем правления "Русгидро" могут избрать Виктора Хмарина

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кандидатура Виктора Хмарина рассматривается на пост временно исполняющего обязанности председателя правления компании "Русгидро". Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к совету директоров компании.

В настоящее время Хмарин занимает должность первого заместителя генерального директора "Русгидро". На этом посту он занимается подготовкой и реализацией существенных сделок, взаимодействием с потенциальными стратегическими инвесторами, международной деятельностью, а также реализацией международных проектов компании.

"Для назначения председателя правления-генерального директора (не и.о.) требуется директива государства, на оформление которой требуется время. Исполняющий обязанности назначается советом директоров путем голосования, директива не требуется", - пояснил источник.

Он также добавил, что повестка заседания совета директоров "Русгидро" включает в себя рассмотрение вопроса об избрании заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева председателем совета директоров, а ректора "Национального исследовательского университета "МЭИ" Николая Рогалева - заместителем председателя совета.