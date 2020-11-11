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Роскомнадзор потребовал от Google вернуть доступ к материалам издания "Украина.ру"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор потребовал от американской компании Google вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном в среду.

"Роскомнадзор обратился с требованием к компании Google LLC вернуть доступ к материалам сетевого издания "Украина.ру", - отмечается в релизе.

Американская компания, как подчеркнули в ведомстве, вновь ограничила доступ к российскому СМИ, на этот раз заблокировав на видеохостинге YouTube фильм-расследование о крушении малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году.

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