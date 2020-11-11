Ведомства отобрали и готовы поддержать несколько проектов к форуму сильных идей

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Федеральные министерства и ведомства отобрали ряд проектов, которые были предложены россиянами на форум "Сильные идеи для нового времени", для их поддержки в реализации. Об этом сообщила в среду на пленарном заседании форума глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Я благодарна, что подключились активно федеральные ведомства, которые попросили сделать выборку идей и проектов, находящихся в зоне их компетенций. Сегодня уже очень многие [ведомства] отобрали [предложения] и готовы системно поддерживать и решать те проблемы, которые видят лидеры этих проектов", - сказала она.

Также глава АСИ выразила благодарность руководителям регионов РФ, которые тоже рассматривают идеи, поступившие от их регионов, и "уже сегодня помогают в реализации ряда из них".

"Форум - только начало огромной работы. Наша задача будет - чтобы все эти идеи и проекты были реализованы", - добавила Чупшева.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.