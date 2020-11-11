Чупшева считает актуальным продление отсрочек по платежам и моратория на проверки бизнеса

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Продление таких мер господдержки российского бизнеса, как отсрочки по обязательным платежам и мораторий на проверки предприятий, являются актуальными во вторую волну коронавируса. Такое мнение высказала в среду на форуме "Сильные идеи для нового времени" глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Если мы говорим о второй волне, и какие меры поддержки могут быть актуальны - отсрочки по платежам и сохранение моратория на проверки контрольно-надзорными органами", - сказала она на пленарном заседании форума, комментируя необходимость мер господдержки бизнеса в текущих условиях.

Чупшева также высказала мнение, что пандемия может прекратить влиять на экономику в стране, когда вакцинация будет массовой, определив этот срок - "до года".

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!" предложил продлить уже существующие отсрочки по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей.

В марте 2020 года правительство РФ объявило мораторий на плановые проверки бизнеса. Кроме того, были существенно ограничены основания внеплановых проверок. В первом полугодии было проведено на 46% меньше проверок, чем за аналогичный период 2019 года. Правительство РФ в ноябре одобрило проект федерального закона, который в том числе предполагает продление моратория на проверки малого бизнеса в 2021 году.