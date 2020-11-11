Объем инвестиций в создание угольного кластера в Красноярском крае составит 45 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в создание Западно-Таймырского промышленного кластера по производству угольных концентратов на севере Красноярского края превысит к 2025 году 45 млрд рублей. Об этом в среду сообщает пресс-служба губернатора региона.

Проект реализуется компанией "Северная звезда" на базе Сырадасайского каменноугольного месторождения и предполагает создание производства угольных концентратов из коксующихся углей мощностью 5 млн тонн в год с возможностью расширения до 10 млн тонн в год. Кластер будет включать угольный разрез открытого способа добычи, обогатительную фабрику глубокой переработки, вахтовый поселок, морской терминал. Создание кластера входит в состав комплексного инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".

"Объем финансирования проекта составит более 45 млрд рублей до 2025 года. До 2028 года планируется обеспечить более 6 млрд рублей налоговых поступлений в региональный и муниципальные бюджеты. В рамках проекта планируется создать не менее 2 000 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что проект получил положительное заключение Главгосэкспертизы.

Продукция будет поставляться на экспорт в страны Юго-Восточной Азии по Северному морскому пути. Добыча угля начнется в 2021 году.

Сырадасайское угольное месторождение расположено в 105-120 км юго- восточнее поселка Диксон на Таймыре, ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Как сообщалось, "Северная звезда" планирует инвестировать в проект 40 млрд рублей. На Красноярском экономическом форуме в 2019 году первый заместитель гендиректора компании "Северная звезда" Александр Шатунов сказал, что строительство обогатительной фабрики на месторождении начнется в 2020 году.

КИП "Енисейская Сибирь", объединяющий Хакасию, Туву и Красноярский край, был инициирован в конце 2017 года. В феврале 2018 года идею создания поддержал президент РФ Владимир Путин. В апреле 2018 года регионы подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта.