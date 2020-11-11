Свыше 5 млрд рублей направят на капремонт медучреждений Подмосковья в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 5 млрд рублей выделят в 2021 году в Московской области на капитальный ремонт медицинских учреждений. Еще свыше 2 млрд рублей направят на приобретение оборудования для оказания онкологической медпомощи и для сосудистых центров, сообщил в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

"Продолжится в области и строительство, капитальный ремонт и оснащение оборудованием медицинских учреждений региона: более 5 млрд рублей на капитальный ремонт медучреждений, более 2 млрд рублей - на приобретение оборудования для оказания специализированной онкологической медицинской помощи и для сосудистых центров", - сказал Брынцалов.

Он также отметил, что в проекте бюджета Подмосковья на 2021 год предусмотрено более 13,3 млрд рублей на лекарственные препараты для больных с редкими заболеваниями.

Проектом бюджета региона предлагается на 2021 год утвердить общий объем доходов бюджета Московской области в сумме более 583 млрд рублей, общий объем расходов - в размере 635,364 млрд рублей, дефицит - 52,36 млрд рублей.

Бюджет Московской области останется социально ориентированным. Так, на госпрограмму "Образование Подмосковья" в следующем году будет направлено более 151 млрд рублей. В 2022 и 2023 годах эта сумма составит 152,327 млрд рублей и 147,831 млрд рублей соответственно. На реализацию госпрограммы "Здравоохранение Подмосковья" в 2021 году планируется направить 114,495 млрд рублей, в 2022 году - 112,838 млрд рублей, в 2023 году - 113,360 млрд рублей. Согласно проекту бюджета, на социальную защиту населения в 2021 году предусматривается 93,268 млрд рублей, в 2022 году - 92,142 млрд рублей, а в 2023 году - 94,152 млрд рублей.