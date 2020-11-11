В Минтруде рассказали, как рассчитывается медианная зарплата

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Медианная зарплата рассчитывается из реальных данных, которые берутся в Пенсионном фонде России, а не из статистических. Об этом в среду заявил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Вы сказали, данные для дохода берутся статистические, а я хочу акцентировать на том, что данные, которые берутся для расчета медианной заработной платы, они не статистические, они реальные, потому что мы берем их из Пенсионного фонда", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявлял, что профсоюзы считают недопустимым применение новой методики расчета прожиточного минимума, предложенной в рамках правительственного законопроекта. По его словам, самое главное это то, от чего в новой методике будут отталкиваться: от расходов или от доходов, подход к определению которых может быть различным. "Все эти виртуальные цифры: медианная зарплата, средняя зарплата - это все то, что счетно получается по-разному", - говорил Шмаков.

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума с 1 января 2021 года.

Со следующего года МРОТ и прожиточный минимум предлагается рассчитывать исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше). Размер МРОТ будет составлять 42% от медианной заработной платы - 12 792 рублей (сейчас - 12 130 рублей, рост на 5,5%), а прожиточного минимума в целом по РФ - 11 653 рублей (рост на 3,7%). По оценкам Минтруда РФ, повышение МРОТ затронет 3,9 млн человек.