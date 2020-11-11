В Крыму к 2023 году построят два крупных хранилища для фруктов

ПЕТРОВКА /Республика Крым/, 11 ноября. /ТАСС/. Два крупных хранилища фруктов на 10 тыс. тонн каждое построят в Крыму к 2023 году, сообщил журналистам в среду генеральный директор АО "Крымская фруктовая компания" Бруно Мармэ.

"В прошлом году сдали хранилище на 15 тыс. тонн, в следующем к концу года сдаем хранилище на 10 тыс. тонн и через два года - еще на 10 тыс. тонн. У нас имеется еще старое хранилище на 15 тыс. тонн. Так что общий объем хранилищ составит 50 тыс. тонн. Будет построен еще цех сортировки. Это будут крупнейшие хранилища фруктов в Крыму. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей", - сообщил Мармэ журналистам.

По его словам, поставки крымских яблок осуществляется в Москву, Санкт-Петербург, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Новые фруктохранилища позволяют сберегать яблоки на период до 9 месяцев.

По словам заместителя председателя Совета министров - министра финансов Республики Крым Ирины Кивико, проект, реализованный компанией является одним из крупнейших в регионе по объему инвестиций. Общая сумма вложений уже превысила 1 млрд рублей, создано 250 новых рабочих мест. "Инвестор не останавливается на достигнутом, увеличивается площадь садов, планируется дальнейшая реализация, а значит, будут созданы новые рабочие места и увеличатся поступления в бюджет", - сказала она во время посещения предприятия.

Ранее зампредседателя совета министров - министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин сообщал, что пока в регионе не хватает мощностей для хранения сельхозпродукции, а это ведет к снижению конкурентоспособности продукции, а значит, и доходов сельхозпроизводителей. Если удастся решить вопрос сохранения урожая, то он будет продаваться в течение нескольких месяцев с более высокой стоимостью. При этом эксперты ранее отмечали, что такая реализация продукции будет выгодна и крымчанам - цены на нее не будут завышенными, в отличие от привозных товаров.

По данным Минсельхоза республики, в 2019 году в Крыму было посажено почти 1,9 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс. га садов и 703 га виноградников. В 2020 году планируется заложить 700 га садов и 800 га виноградников.