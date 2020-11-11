Госдума одобрила в I чтении зачисление штрафов с платных дорог в Федеральный дорожный фонд

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий зачисление штрафов за нарушения законодательства о пользовании платными дорогами в Федеральный дорожный фонд. Документ инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Документ был разработан в целях установления уровня бюджета и фонда, в который будут поступать административные штрафы за несоблюдение законодательства о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги, говорится в пояснительной записке. Законопроект предусматривает зачисление в Федеральный дорожный фонд денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства РФ о внесении платы за проезд по платной автомобильной дороге общего пользования федерального значения, платным участкам такой автомобильной дороги по нормативу 100%.

Указанный механизм аналогичен механизму отчисления в бюджет средств в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, указывают в кабмине.

В заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам отмечается, что остается неразрешенной ситуация с частными платными дорогами и дорогами, построенными в рамках государственно-частного партнерства. "Так, плату за проезд по указанным дорогам собирают организации-владельцы дорог, а денежные средства, полученные от штрафов за неоплаченный проезд, будут поступать в Федеральный дорожный фонд", - говорится в заключении комитета.