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ГК "Киевская площадь" получила разрешение на строительство МФК "Нагатинская" в Москве

Комплекс включает в себя транспортно-пересадочный узел, на котором будут совершать пересадку более 300 тыс. человек в сутки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Группа компаний "Киевская площадь" получила разрешение на строительство многофункционального комплекса (МФК) "Нагатинская" на Варшавском шоссе в Москве, который включает в себя транспортно-пересадочный узел (ТПУ). Об этом в среду сообщила пресс-служба группы.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на проведение строительно-монтажных работ по возведению многофункционального комплекса площадью около 230 тыс. кв. м в Нагорном районе столицы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 16-этажный многофункциональный комплекс объединяет транспортно-пересадочный узел с бизнес-центром, торговыми площадями, кафе, ресторанами, кинотеатром, развлекательной зоной и фитнес-центром с бассейном. Будущий ТПУ свяжет станцию метро "Нагатинская" Серпуховско-Тимирязевской линии с железнодорожной платформой и маршрутами наземного транспорта на Варшавском шоссе. Ожидается, что к 2023 году на ТПУ "Нагатинская" будут совершать пересадку более 300 тыс. человек в сутки.

Получение разрешительных документов для многофункционального комплекса "Нагатинская" позволяет приступить к реализации строительно-монтажных работ, прокомментировал председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов. "МФК "Нагатинская", включающий в себя транспортно-пересадочный узел, построенный по принципу "сухие ноги" (пассажиры смогут совершать пересадку с электричек на автобусы и метро по переходам, не выходя из помещения), будет одним из самых современных транспортных терминалов мирового уровня", - цитирует его пресс-служба.

Весной 2019 года ТПУ "Нагатинская" вошел в портфель проектов группы компаний "Киевская площадь" по результатам открытых торгов.

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