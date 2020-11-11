Сессия "Молодые предприниматели: хайп или национальная идея" на форуме АСИ

В рамках форума "Сильные идеи для нового времени" состоялось заседание "Молодые предприниматели: хайп или национальная идея". Участники дискуссии обсудили, как создать комфортные условия для существования молодежных компаний на госуровне, как сделать, чтобы тандемы крупных корпораций и молодых предпринимателей эффективно работали на взаимовыгодных условиях, а также существующие ограничения и возможности создания благоприятных условий для развития своего дела в стране.

В мероприятии приняли участие председатель совета директоров АО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Мазепин, председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия", председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева, министр просвещения Сергей Кравцов, помощник президента РФ Максим Орешкин, предприниматель из Татарстана Анаит Аракелян и предприниматель из Волгоградской области Павел Рубцов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд "Росконгресс", проходит 11-13 ноября.