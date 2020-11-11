Власти Подмосковья: экономика выйдет на траекторию устойчивого развития к концу 2021 года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Экономика Московской области начнет возвращаться к устойчивому развитию в конце 2021 года, в нынешнем году в регионе наблюдается спад основных показателей социально-экономического развития из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и.о. министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

"Выход экономики региона на траекторию устойчивого развития ожидается к концу 2021 года", - сказала Кадырова.

Она отметила, что в этом году особенностью бюджета Подмосковья на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является то, что его формирование осуществляется в ситуации, при которой сохраняются высокие риски замедления темпов роста доходов в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Оценка итогов 2020 года фиксирует падение основных показателей социально-экономического развития в Московской области.

По ее словам, в Подмосковье объем инвестиций в 2020-2021 годах ожидается на уровне 1 трлн рублей.