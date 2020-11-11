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Пандемия COVID-19
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Мурашко: Pfizer не подавала заявления о регистрации своей вакцины от коронавируса в России

BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата 10 ноября

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Компания Pfizer не подавала заявления о регистрации своей вакцины от коронавируса в России, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко в среду.

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"Компания Pfizer не обращалась с заявлениями о регистрации по территории Российской Федерации", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли быть доступна данная вакцина на отечественном рынке.

В минувший понедельник компании BioNTech и Pfizer опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний нового препарата. По их данным, риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90% ниже, чем без прививки. Обе компании планируют подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе. На фоне новости об успешных испытаниях ключевые индексы на биржах в Нью-Йорке и Лондоне продемонстрировали уверенный рост.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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