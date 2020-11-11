Эксперт: продление госпрограммы СКФО позволит решить социальные проблемы и поддержать МСП

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Новая редакция государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которая предполагает ее продление еще на пять лет, направлена на решение социальных проблем и комплексную поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение ТАСС высказал в среду советник генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Анвар Гаджиев.

Ранее Минэкономразвития России предложило продлить государственную программу по развитию СКФО до 2030 года. В связи с продлением госпрограммы ведомство спрогнозировало ряд ожидаемых показателей реализации программы, например, суммарное увеличение внебюджетных инвестиций в 2030 году до 159 млрд рублей и достижение суммарного количества туристов, посетивших курорты туристического кластера в СКФО в 2030 году, почти до 24,5 млн человек.

"Акцент новой редакции госпрограммы СКФО направлен, с одной стороны, на решение первостепенных социальных проблем, с другой - на комплексную поддержку МСП в реальном секторе экономики округа", - отметил Гаджиев, подчеркнув, что считает продление госпрограммы правильной инициативой.

Советник главы АСИ указал на то, что, несмотря на наличие исключительных конкурентных преимуществ субъектов СКФО, таких как приграничное географическое положение и высокая концентрация точек туристического притяжения, экономическое развитие макрорегиона значительно ниже среднероссийского уровня. Так, по его словам, ВРП на душу населения почти в три раза ниже среднероссийского уровня, самая высокая в стране безработица и низкие доходы населения.

Роль предпринимательства

Гаджиев также отметил, что в макрорегионе фиксируется слабая концентрация высокомаржинальных производств и незначительный объем сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, что определяет важную роль малого предпринимательства в структуре оборота СКФО - 35,7% (в то время как в среднем по стране - 27,7%).

В связи с этим, уверен эксперт, толчок развитию МСП как основного драйвера экономики Северного Кавказа предполагается придать обеспечением проектов инфраструктурой, а также доступным льготным финансированием. "Это позволит запустить новые проекты и развить существующие, вывести ряд предприятий из теневого сектора, привлечь частные инвестиции и создать новые рабочие места", - подчеркнул Гаджиев.

С учетом снижения в целом в стране деловой активности в условиях пандемии, меры государственной поддержки особенны актуальны и востребованы предпринимателями, подчеркнул собеседник ТАСС. "Надеюсь, совместные мероприятия АСИ и Минэкономразвития России, направленные на повышение доверия к Северо-Кавказскому федеральному округу как к территории, благоприятной для ведения бизнеса, дадут свой результат", - заключил он.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.