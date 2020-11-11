В ОПЕК заявили, что глобальные запасы нефти растут, несмотря на сокращение ее добычи

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Коммерческие запасы нефти в мире к апрелю этого года увеличились более чем на 1 млрд баррелей из-за падения спроса на фоне пандемии. Сокращение добычи нефти в ОПЕК+ замедлило этот процесс, но избыток предложения все равно растет, говорится в ноябрьском докладе ОПЕК.

Рост запасов происходит на фоне снижения спроса и несопоставимого снижения добычи нефти, отмечается в отчете. Так, за три квартала 2020 года спрос на нефть упал на 10,7 млн баррелей в сутки год к году, а предложение нефти снизилось на 5,4 млн б/с. Большую часть этого сокращения взяли на себя страны соглашения ОПЕК+. "Но несмотря на усилия по сокращению добычи, глобальные запасы демонстрируют резкий рост. Так, хранилища стран ОЭСР за этот период пополнились на 290 млн баррелей, а стран, не входящих в ОЭСР, на 540 млн баррелей", - говорится в отчете.

Между тем в сентябре запасы стран ОЭСР снизились на 15,3 млн баррелей, до 3,179 млрд баррелей. На этом уровне они оставались на 212 млн баррелей выше среднего за пять лет уровня.

Влияние новых локдаунов

Растущая неопределенность на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса требует внимательной оценки со стороны стран ОПЕК+. Влияние новых изоляционных мер на потребление нефти будет учтено при принятии решений на министерской встрече в декабре.

"Учитывая возобновление мер изоляции во многих крупных странах мира, рыночная ситуация требует бдительности и постоянного тщательного мониторинга, чтобы предотвратить рост неопределенности в будущем. Очередная министерская конференция стран ОПЕК и "не ОПЕК", которая состоится 30 ноября и 1 декабря, оценит ситуацию на рынке и найдет наилучший способ продолжить усилия по стабилизации рынка нефти", - отмечается в отчете.

Снизжение добычи

ОПЕК ожидает падения добычи нефти в странах "не ОПЕК" в 2020 году на 2,43 млн б/с - до 62,73 млн б/с, а также прогнозирует рост добычи на 0,95 млн б/с в 2021 году - до 63,68 млн б/с.

Снижение прогноза на 2020 года связан с более низкой, чем ожидалось, добычей в Норвегии, США и Великобритании в III квартале 2020 года, поясняют в ОПЕК.

По оценке организации, снижение добычи нефти в России в 2020 году будет на уровне 1,09 млн б/с - до 10,35 млн б/с, в США - на 0,72 млн б/с, до 17,71 млн б/с.

Падение спроса

ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 9,8 млн б/с. Таким образом, спрос ожидается на уровне 90 млн б/с.

Снижение связано с более слабым, чем ожидалось, спросом на нефть в странах ОЭСР в III квартале, а также с недавно объявленными новыми в некоторых странах ограничениями из-за коронавируса, что скажется на транспортных перевозках в IV квартале.

Таким образом, мировой спрос в 2021 году составит 96,26 млн б/с. "Восстановление спроса на нефть будет серьезно затруднено, слабый спрос на перевозки и промышленное топливо продлится до середины 2021 года", - отмечается в отчете.

Оценка спроса на нефть из стран ОПЕК в 2020 году также понижена, на 0,2 млн б/с, до 22,1 млн б/с. Это на 7,2 млн б/ с ниже, чем в 2019 году. Ожидается, что в 2021 году спрос на нефть из стран картеля составит 27,4 млн б/с, что на 5,2 млн б/с больше, чем в текущем году.

Влияние второй волны пандемии на решения ОПЕК+

Растущая неопределенность на рынке нефти на фоне второй волны коронавируса требует внимательной оценки со стороны стран ОПЕК+, отмечается в отчете. Влияние новых изоляционных мер на потребление нефти будет учтено при принятии решений на министерской встрече в декабре.

"Учитывая возобновление мер изоляции во многих крупных странах мира, рыночная ситуация требует бдительности и постоянного тщательного мониторинга, чтобы предотвратить рост неопределенности в будущем. Очередная министерская конференция стран ОПЕК и "не ОПЕК", которая состоится 30 ноября и 1 декабря, оценит ситуацию на рынке и найдет наилучший способ продолжить усилия по стабилизации рынка нефти", - отмечается в отчете.

На встрече в декабре министры стран ОПЕК+ должны принять решение об уровнях добычи нефти в первые месяцы 2021 года. Обсуждается, как продление текущего уровня сокращения, так и его усиление в зависимости от того, как сложится ситуация с запасами к концу этого года.

Соглашение ОПЕК+ предполагает сокращение добычи нефти на 7,7 млн б/с с августа по декабрь 2020 года. С 2021 года квота должна смягчиться до 5,8 млн б/с.

Выполнение плана

Страны ОПЕК в октябре 2020 года нарастили добычу нефти на 320 тыс. б/ с, до 24,4 млн б/с - в основном за счет Ливии, Ирака и Нигерии. Однако в октябре соглашение ОПЕК выполнено на 104%.

В соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти участвуют 10 из 13 членов ОПЕК, так как Иран, Ливия и Венесуэла освобождены от ограничений. В октябре добыча участников сделки составила только 21,6 млн б/с, что на 208 тыс. б/с меньше планового значения. Всего в октябре "десятка" из ОПЕК смогла убрать с рынка 5 млн к базовому уровню в соглашении.

Саудовская Аравия в октябре добывала 8,96 млн б/с, не изменив уровень с сентября, ОАЭ снизили добычу на 74 тыс. б/ с, до 2,4 млн б/с. При этом добыча росла в Ливии - на 300 тыс. б/с, до 454 тыс. б/с, в Ираке - на 148 тыс. б/с, до 3,83 млн б/с и в Нигерии - на 47 тыс. б/с, до 1,48 млн б/с.