Чистый отток капитала из России в январе - октябре вырос на 68,18%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь - октябрь 2020 года, по предварительной оценке ЦБ, вырос на 68,18% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил $44,4 млрд. Об этом говорится в сообщении Банка России.

По итогам десяти месяцев 2019 года показатель находился на уровне $26,4 млрд.

Регулятор пояснил, что "в отличие от ситуации прошлого года, когда ключевую роль играло снижение обязательств банков, в январе - октябре 2020 года показатель сформировался также за счет уменьшения задолженности перед нерезидентами прочих секторов".

По итогам 2019 года вывоз капитала из России частным сектором, по оценке ЦБ, составил $26,7 млрд против $63 млрд за 2018 год.

Профицит внешней торговли

В ЦБ также сообщили, что профицит внешней торговли РФ по итогам января - октября 2020 года снизился в 1,9 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $73 млрд.

По итогам отчетного периода 2019 года профицит внешней торговли РФ составлял $137,4 млрд.

Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2019 году составило $163,1 млрд, что на 16,1% меньше, чем в 2018 году.