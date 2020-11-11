Более 21 млрд рублей выделят из бюджета Подмосковья на борьбу с коронавирусом в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более 487 млрд рублей из бюджета Подмосковья направят в 2021 году на социально значимые и первоочередные расходы, из них на мероприятия по борьбе с коронавирусом потратят свыше 21 млрд рублей. Об этом сообщила в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и.о. министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

"Первоочередные расходы бюджета составляют в 2021 году 487,2 млрд рублей, в составе которых предусматривают средства на мероприятия по борьбе с распространением ковида - 21,6 млрд рублей, оказание мер поддержки - 73,5 млрд, содержание бюджетной сети - 145,2 млрд рублей, предоставление дотации, субвенции бюджетным муниципальным образованиям в объеме 118 млрд рублей", - сказала Кадырова.

Она отметила, что также средства предусмотрены на обязательное медицинское страхование неработающего населения и предоставление межбюджетного трансферта территориальному фонду ОМС, а также выделены деньги на дострой многоквартирных домов в рамках мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков.