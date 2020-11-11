Власти Москвы в 2021 году начнут поддерживать частных инвесторов по механизму СЗПК

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Механизм соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) начнет применяться в Москве для привлечения частных инвестиций в следующем году. Об этом сообщил в среду ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"В следующем году в Москве заработает механизм поддержки инвесторов, который уже действует на федеральном уровне - соглашение о защите и поощрении капиталовложений, что гарантирует инвестору неизменность налоговых льгот в обмен на вложения",- сказал Прохоров. Он отметил, что для мегаполиса будут предусмотрены особые условия, подразумевающие минимальный размер инвестиций в размере 200 млн рублей вне зависимости от отрасли их вложения. "Такие соглашения город сможет заключать, ориентировочно, с апреля 2021 года",- заметил глава департамента.

Он напомнил, что для столицы частные инвестиции являются основным драйвером экономического роста. "Чтобы привлекать все больше инвесторов, мы постоянно разрабатываем для них новые меры поддержки и это позволило городу привлечь свыше 1 трлн рублей инвестиций в основной капитал только за первое полугодие текущего года",- сказал Прохоров. В частности, подчеркнул он, в начале года в городе был запущен механизм инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль для промышленных компаний.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.