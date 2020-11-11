Эксперт: инструменты big data помогают оптимизировать маршруты и просчитывают риски

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Метод работы с большими массивами данных (big data) позволяет транспортным компаниям повысить эффективность логистических цепочек и просчитать всевозможные риски, сообщил в среду ТАСС генеральный директор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани.

"На данный момент мы ведем несколько проектов, где применяется метод big data. Сбор данных с транспортных средств и GPS-трекеров позволяет анализировать манеру вождения водителя и состояние машин. На основании анализа формируются рекомендации для более безопасного и экономичного движения", - пояснил Мадани.

По его словам, аналитика больших данных особенно актуальна в нынешнее время пандемии коронавируса и неопределенности цепочек поставок, так как при работе с большими массивами данных можно обнаружить скрытые проблемы и определить перспективные тенденции развития.

ГК "Деловые Линии" - один из крупнейших транспортно-логистических операторов России, занимает первое место по объему складских площадей в регионах РФ. География доставки - более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Восточная Азия и Европа. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, доставку "от адреса и до адреса" по городу и региону (включая экспресс-перевозки), аутсорсинг логистики (3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает порядка 230 подразделений и более 60 партнерских пунктов в 182 городах России.