Parisien: во Франции подали первый коллективный иск к Volgswagen по делу о "дизельгейте"

ПАРИЖ, 11 ноября. /ТАСС/. Французская ассоциация защиты прав потребителей CLCL подала первый во Франции групповой иск против немецкого производителя автомобилей Volkswagen с требованием выплатить компенсации по делу о махинациях с программным обеспечением. Об этом в среду сообщила газета Le Parisien.

По информации издания, иск был подан в середине сентября за несколько дней до истечения срока исковой давности. Первое слушание назначено на четверг (12 ноября) в Суде большой инстанции Суасона (север страны), где находится штаб-квартира организации во Франции. Газета подчеркивает, что ранее французы могли также присоединиться к коллективному общеевропейскому иску нидерландского фонда Diesel Emissions Justice.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря этой системе все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

Всего, по данным издания, во Франции могло быть продано до 1 млн автомобилей с таким ПО.