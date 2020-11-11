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Профицит счета платежного баланса РФ за 10 месяцев снизился вдвое

Он составил $29,9 млрд

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе - октябре 2020 года сократился в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил $29,9 млрд, сообщает Банк России.

За десять месяцев 2019 года положительное сальдо текущего счета платежного баланса составляло $60,5 млрд.

В ЦБ отметили, что ключевым фактором сокращения счета текущих операций стало "существенное ослабление положительного сальдо торгового баланса вследствие неблагоприятной международной конъюнктуры и снижения поставок основных товаров российского экспорта в натуральном выражении".

"Значительное сокращение дефицита баланса услуг и инвестиционных доходов оказало нивелирующее влияние на динамику счета текущих операций", - говорится в сообщении регулятора.

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